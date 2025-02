EPTC resgata bezerro em acesso à Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre; veja vídeo

O animal foi retirado da rodovia, sem causar grande congestionamento no trecho, segundo a EPTC. EPTC / Divulgação

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) resgataram, na manhã deste sábado, um bezerro no trecho das alças que dão acesso da freeway à Avenida Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre.

A ação ocorreu por volta das 10h, quando uma equipe da EPTC, que fazia a Operação Radar, nas imediações da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), encontrou o animal correndo de um trecho para o outro da freeway.

Ao avistarem o animal, que estava no acostamento do sentido Capital-Litoral da rodovia, os agentes comunicaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a necessidade de uma interdição rápida no trânsito, que foi autorizada pela PRF.

O animal foi retirado da rodovia, sem causar grande congestionamento no trecho, segundo a EPTC. O bezerro, que apresentava marcas de atropelamento, foi encaminhado ao abrigo de equinos da prefeitura de Porto Alegre, localizado na rua Chrispim Antônio Amado, no bairro Lami, no Extremo Sul de Porto Alegre.

No local, o bezerro passará por cuidados com medicamentos e deve ser microchipado de modo permanente. O espaço é aberto para visitações, segundo a EPTC.