Enchente no RS puxa queda da indústria brasileira, que alerta para "incerteza" e "imprevisibilidade"

A enchente no Rio Grande do Sul puxou a queda no indicador nacional da indústria em maio, que trouxe redução de 0,9% na produção sobre abril. Foi o segundo mês negativo e com aceleração no recuo. A pesquisa do IBGE mostra que os piores resultados foram das fábricas de veículos automotores, reboques e carrocerias (-11,7%) e de produtos alimentícios (-4,0%). São dois setores nos quais o Rio Grande do Sul tem forte peso na matriz nacional e foram muito atingidos pela cheia.