Sob nova gestão, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) está contratando a famosa consultoria Falconi para fazer uma renovação na entidade, diz o presidente Claudio Bier, que assumiu o cargo no mês passado. A empresa foi criada por Vicente Falconi, um guru empresarial que já atuou também em diversos governos para reorganização administrativa e financeira.