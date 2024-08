Grupo Panvel planeja uma nova fábrica para seu laboratório, que fica no 4º Distrito

O Grupo Panvel planeja construir uma nova fábrica de medicamentos, cosméticos e alimentos do seu laboratório Lifar, que teve sua unidade alagada no 4º Distrito, em Porto Alegre. Ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o diretor diretor-executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Antônio Napp, explicou que a ideia já era antiga, porque a empresa precisa de mais espaço para produzir, mas foi acelerada pela enchente.