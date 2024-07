Prestes a completar 60 anos, uma indústria de alimentos do Vale do Sinos busca um local para construir uma nova indústria. A Doces Petry quer expandir seu mercado, chegando ao Sudeste e turbinando as exportações. As negociações com prefeituras já começaram. A ideia é ficar pela região, que tem mão de obra qualificada, diz o diretor Luciano Fick.