Iniciativa de empresários reconstruirá mais de 10 pontes levadas pela água no interior do RS

Iniciativa de empresários reconstruirá 10 pontes no Vale do Taquari. As estruturas, agora metálicas, conectarão áreas do interior das cidades, atingidas pelas cheias. Com custo aproximado de R$ 700 mil - ou seja, um total de R$ 7 milhões -, cada uma terá 12 metros de extensão e permitirá a passagem de um veículo por vez, incluindo caminhão. Encabeçando a mobilização, o presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari), Angelo Fontana, destacou à coluna que serão estruturas permanentes e não temporárias.