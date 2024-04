Uma ponte de concreto foi derrubada pela força do Arroio Barramansa, por volta das 7h desta terça-feira (30), no centro de Santa Tereza, na Serra. A estrutura ficava na Rua Saldanha Marinho, próximo à ponte de ferro para pedestres, e dava acesso às localidades de Linha José Júlio e Linha Bento, entre outras comunidades do interior. É esse trajeto também que liga Santa Tereza à cidade de São Valentim do Sul.