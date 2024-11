Feriadão Notícia

Depois de registrar engarrafamento, saída para Rota do Sol tem trânsito tranquilo em Caxias do Sul

Durante a manhã desta sexta, fila de veículos chegou a ser de 30 quilômetros entre o bairro Santa Fé e Fazenda Souza; entroncamento da BR-116 com a RS-453, no São Ciro, ficou com trânsito livre a partir das 11h30min

15/11/2024 - 13h50min