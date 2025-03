Consultas médicas, distribuição de medicamentos e vacinação: Gramado recebe ações de saúde neste sábado

Uma iniciativa que leva atendimentos essenciais de saúde às localidades do interior de Gramado será realizada, neste sábado (15), na comunidade da Serra Grande, distante aproximadamente nove quilômetros do centro da cidade. A ação, chamada de Interiorização da Saúde, ocorrerá na Sociedade Gambelo, das 9h às 11h30min.

Durante as atividades, a população receberá atendimentos médicos com clínico geral, pediatra e dentista, além do agendamento de exames preventivos de pré-câncer e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) . Também haverá distribuição de medicamentos, conforme prescrição médica, orientações de saúde e vacinação, conforme a disponibilidade dos imunizantes.

De acordo com a prefeitura de Gramado, para ser atendido, é necessário apresentar o cartão do SUS e um documento com foto. Já para as crianças, os pais devem levar a carteira de vacinação.