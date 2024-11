A Rota do Sol, principal ligação Serra - Litoral Norte, tem trânsito intenso e exige atenção redobrada dos motoristas no início deste feriadão de Proclamação da República. Por volta das 7h45min desta sexta-feira (15), são cerca de 20 quilômetros de engarrafamento até o trevo de Fazenda Souza. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu colisões no bairro Nossa Senhora da Saúde, Santa Fé e Serrano, sem feridos.