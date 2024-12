Dias antes do Natal, Gramado comemora alto fluxo de visitantes e projeta ocupação de 90% na rede hoteleira para a data 

Nem mesmo o céu nublado e a temperatura amena registrada na tarde do sábado (21) intimidaram os turistas que circulavam pelo centro de Gramado. A três dias do Natal, a cidade da região das Hortênsias celebra o retorno dos visitantes e a retomada econômica impulsionada pela programação natalina.

Conforme a estimativa da Secretaria Municipal de Turismo a ocupação média da rede hoteleira em dezembro deve atingir 75%. O índice deve ser ainda mais alto nos dias 25 e 31 de dezembro, datas mais procuradas pelos turistas para visitar a cidade e conferir as atrações. Tanto no Natal, quanto no Ano Novo a projeção da secretaria indica mais de 90% da ocupação nos hotéis da cidade.

— A reabertura do aeroporto Salgado Filho foi em 21 de outubro e a programação do Natal Luz começou no dia 24. Então, aquela janela de antecipação que os turistas tinham para se programar foi interrompida. Mesmo assim, acreditamos que a ocupação média fique na casa 75%. Evidentemente é menor que a média do ano passado, em que fechamos com 85%, mas diante do que aconteceu, consideramos um resultado positivo — avalia o Secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato.

A maior dúvida do segmento, a vinda de visitantes de outros estados, principal público da cidade, foi superada desde a reabertura do Salgado Filho. Dados da GramadoTur, autarquia responsável pela organização dos eventos natalinos, apontam que o público nacional segue sendo o forte de Gramado.

— Nós imaginávamos que talvez nesse ano, em função da tardia reabertura do aeroporto, tivéssemos uma movimentação mais regional no período do Natal. Mas temos notado muitas pessoas vindas de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Continuamos com o perfil de visitante do ano passado — conta a presidente do GramadoTur, Rosa Helena Volk.

É o caso da família Serafim, que veio do Espírito Santo no final de março, para conferir a programação da Páscoa e agora voltou para acompanhar o Natal Luz.

— Pesquisamos antes de vir, para saber a situação da cidade e vimos que estava tranquilo. A experiência de viver o Natal aqui é mágica. As crianças ficaram encantadas. É possível que a gente volte outras vezes — conta Lilian Ribeiro, 43 anos.

O turismo local também tem representado uma parcela significativa do movimento em Gramado. O casal Jean Trindade, 30 e Paula Pereira, 31, vindos do Alegrete, estão pela primeira vez na cidade. Eles informaram que a viagem, feita com um grupo de visitantes, foi organizada há poucas semanas. Eles pretendem ficar dois dias na cidade, com intensa programação de passeios.

— Estamos aqui com um grupo de outras pessoas. Já fomos em diversos lugares, como o Snowland. Estamos gostando muito dessa região aqui do centro, perto da Igreja Matriz, que é muito linda. O clima de Natal é maravilhoso, estamos adorando — comenta Paula.

Público fortalece atrações locais

Reinaugurada há dois meses, a Vila do Papai Noel, espaço temático situado na Avenida Borges de Medeiros, na área central, é um dos locais que tem apresentado movimento constante nos últimos meses.

— O fluxo está muito bom. O pessoal que conhecia o espaço no antigo endereço está retornando e tem muitas pessoas novas, que passam pela avenida e descobrem a Vila. Esse ano temos recebido bastante visitantes locais, muitos gaúchos. Tudo indica que na próxima semana a movimentação seja boa — indica a gerente da Vila, Suzane da Rosa, 37.

Há seis anos, a Vila do Papai Noel é destino certeiro para a família Charneski no período do Natal. A tradição iniciou quando a pequena Sofia começou a escrever. Desde então, o casal Heron Charneski, 43 e Fernanda Charneski, 41, levam os filhos para Gramado, para escrever e entregar cartinhas para o Papai Noel.

— A gente acompanha o crescimento deles pelas fotos feitas aqui. Acabou se tornando um momento da família, uma tradição entre nós. Planejamos ficar apenas dois dias, mas vamos estender a permanência em mais um para as crianças curtirem o Natal aqui — conta Fernanda.

A visão de um cenário positivo é compartilhada pelo Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (SinTur). Para o presidente da entidade, Claudio Souza, a grande movimentação nas ruas e pontos turísticos é reflexo da resiliência da cidade, que aponta para um fechamento de ano de muito trabalho.