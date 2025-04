Inscrições para jogos coloniais da 20º Fenavinho terminam nesta sexta-feira

A 20ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) recebe inscrições para os jogos coloniais até esta sexta-feira (4). A participação é gratuita e aberta a pessoas a partir de 16 anos, desde que representem uma entidade, empresa, escola ou associação estabelecida em bairros ou distritos de Bento Gonçalves. As inscrições devem ser feitas pelo site da festa.

Nesta edição, a programação foi remodelada e voltada para os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Serão oito modalidades de competição: Arremesso de Queijo, Corrida de Carriola, Corrida de Barricas, Competição de Bígoli, Cabo de Guerra, Jogo do Tastavin, Corrida de Revezamento de Salame com Obstáculo e Debulhar Milho. As modalidades vão ter categorias masculina e feminina.