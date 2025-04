Técnico volta ao clube carioca depois de mais de 10 anos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Renato Portaluppi é o novo técnico do Fluminense. A informação, divulgada pelo Ge.Globo, é de que treinador e clube chegaram a um acordo nesta quinta-feira (3). Esta será a sexta passagem de Renato pelas Laranjeiras.

Na última quarta-feira (2), uma reunião já havia sinalizado um acerto entre as partes. Os últimos ajustes foram feitos, e a contratação foi confirmada.

O Fluminense estava sem técnico desde a saída de Mano Menezes. A demissão aconteceu após derrota para o Fortaleza, na estreia do Brasileirão, no último fim de semana.

A intenção do Fluminense é de que Renato assuma o comando imediatamente. Se isso acontecer, o treinador já estará à beira do campo na partida do domingo (6), contra o Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão.

Último trabalho de Renato foi no Grêmio

O trabalho mais recente de Renato foi justamente no Grêmio. No final de 2024, após camapanha ruim no Campeonato Brasileiro (o Tricolor foi o 14º), teve sua saída confirmada pela direção, que optou por não renovar o contrato.

A última passagem foi marcada por polêmicas. Renato voltou ao clube para confirmar o retorno à Série A, em 2022. Venceu os Estaduais de 2023 e 2024, mas foi mal no Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento em boa parte da competição.

Como foi a última passagem pelo Grêmio? Relembre os momentos marcantes

Ao longo dos dois anos e três meses a frente do clube, Renato comemorou títulos, teve decepções dentro de campo e problemas com a imprensa fora dele. Relembre cinco momentos marcantes da última passagem do treinador pelo Grêmio.

Retorno à Série A

Após a demissão de Roger Machado, Renato foi anunciado como treinador do Tricolor, em busca do acesso para a elite do Brasileirão. Na época, o Grêmio era o terceiro colocado, 12 pontos atrás do líder Cruzeiro. No fim, o treinador conseguiu terminar em segundo.

Parceria com Suárez e vice em 2023

No ano seguinte ao acesso, Renato conseguiu dar mais sua cara ao time e contou com um grande reforço. Luis Suárez chegou ao Tricolor e fez uma dupla de sucesso com o treinador. Juntos, conseguiram o vice do Brasileirão, com Suárez sendo o craque da competição. Além disso, o Grêmio conquistou o hexa do Gauchão.

Hepta Estadual

Na temporada 2024, a situação não era a mesma do ano anterior. Mesmo assim, Renato liderou o Grêmio para mais um título Estadual. O Tricolor se tornou heptacampeão do Gauchão pela segunda vez na história, ao vencer o Juventude na decisão.

Fracasso nos clássicos

Apesar do título conquistado, 2024 foi um ano complicado para o Grêmio, principalmente no clássico Gre-Nal. O Tricolor enfrentou o maior rival três vezes e foi derrotado em todos para o Inter. Foram dois jogos no Beira-Rio e um no Couto Pereira, em Curitiba. O clube não conseguiu mandar nenhum clássico na Arena.

Protesto com jogadores

Na derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova, o técnico Renato Portaluppi, em protesto, liderou um movimento de retirada dos integrantes do banco de reservas antes mesmo do término da partida. A expulsão de Diego Costa do banco de reservas revoltou o treinador. Além dos jogadores, Renato deu ordem para que a comissão técnica e a equipe médica também deixassem o campo rumo ao vestiário da Arena Fonte Nova.

Outras passagens no Fluminense

Renato na última passagem pelo Flu, em 2014. Marcos Arcoverde / Banco de Dados

Renato Portaluppi vai para a sexta passagem no comando do Fluminense. Entre 2002 e 2003, foi técnico por duas vezes, com uma curiosidade: chegou à semifinal do Brasileirão e, no ano seguinte, já nos pontos corridos, fazia campanha ruim e foi demitido. Três meses depois, foi recontratado, com o time em situação ainda pior na tabela.

A passagem mais vitoriosa aconteceu em 2007. Renato chegou ao clube após um período no Vasco e, no mesmo ano, conquistou a Copa do Brasil sobre o Figueirense. O título garantiu vaga na Libertadores de 2008. O Fluminense chegou à final, mas perdeu nos pênaltis em pleno Maracanã para a LDU.