Centro de Capacitação e Comércio, espaço que abrigará os vendedores ambulantes em Caxias, ganha data de inauguração

Bancas ficarão no andar térreo do centro comercial, localizado na Rua Sinimbu, 1.933. Porthus Junior / Agencia RBS

O Centro de Capacitação e Comércio (CCC) ganhou oficialmente uma data de inauguração: 10 de abril. Após cinco adiamentos, o espaço está pronto para receber os vendedores ambulantes no térreo do Caxias Plaza Shopping, localizado na Rua Sinimbu, 1.933, no centro de Caxias do Sul. As atividades do Capacita Caxias já ocorrem no segundo andar do complexo desde o mês de fevereiro.

A cerimônia de abertura está marcada para 13h30min da próxima quinta-feira (10). Com isso, os ambulantes têm prazo até esta segunda-feira (7) para deixarem as ruas e começarem o trabalho de ocupação dos espaços no CCC. No total, são 41 inscritos que vão ter o direito de utilizar as bancas.

As atividades no local já eram para ter começado em março, no entanto, os representantes dos ambulantes solicitaram à Secretaria de Urbanismo que fosse feita uma alteração no tamanho das bancas. A pasta acatou o pedido, dado que o número de inscritos foi menor do que planejado inicialmente – antes eram 77 bancas.

O prefeito Adiló Didomenico, em entrevista ao Pioneiro no dia 25 de março, afirmou que, após a abertura do CCC, não será mais tolerado o comércio ambulante nas ruas de Caxias.

— Nesse sentido, a gente vai solicitar o apoio da Brigada, da Guarda Municipal também, porque depois de todo esse esforço nós não podemos permitir que cheguem novos ambulantes e se estabeleçam na calçada. O passeio (público) é sagrado, não é porque o prefeito acha feio, bonito, é o espaço do cadeirante, do idoso, do pedestre que precisa caminhar. Não pode ser espaço pra obstáculo — destaca o prefeito.

Atividades de capacitação funcionam desde fevereiro

Além do espaço para o comércio ambulante no térreo, no primeiro piso do CCC estão sendo promovidas capacitações desde fevereiro. Foram oferecidos, até o momento, mais de 10 cursos, workshops e oficinas gratuitos, voltados à qualificação profissional e mais de 200 pessoas certificadas. No total, 300 vagas foram ofertadas e as horas de capacitação ministradas já passam de 360 horas.

Conforme o titular da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, além das capacitações, os alunos participaram de três visitas técnicas em empresas apoiadoras dos cursos, para conhecer a realidade do mercado de trabalho. Segundo Gremelmaier, as empresas que sediaram essas visitas abriram postos de trabalhos voltados aos alunos qualificados no CCC. Com os cursos técnicos, ocorre a realização do programa Cidade Empreendedora, parceria entre a prefeitura de Caxias e o Sebrae-RS.