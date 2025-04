Adolescente de 13 anos, suspeita de esfaquear professora, é apreendida por oficial de Justiça

Ataque foi na Escola João De Zorzi. Porthus Junior / Agencia RBS

A adolescente de 13 anos, suspeita de participar do esfaqueamento da professora Thais de Oliveira na Escola João De Zorzi, em Caxias do Sul, junto com outros dois estudantes, na terça-feira (1º), foi apreendida por oficial de Justiça com apoio da Guarda Municipal e Polícia Civil nesta quinta-feira (3).

Leia Mais Dois adolescentes suspeitos de esfaquear professora em Caxias do Sul serão internados na Fase, diz delegado

Inicialmente suspeita de participar do ataque e apreendida pela Brigada Militar (BM) depois de ter fugido da escola, ela havia prestado depoimento e tinha sido liberada na terça-feira.

Segundo a polícia, no entanto, no andamento do inquérito, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) obteve provas testemunhais, além de informações, a partir de celulares apreendidos, sobre a participação da adolescente.

Leia Mais Adolescentes que atacaram professora em escola de Caxias do Sul também tinham como alvo diretor da instituição, afirma delegado