Thaciano projeta duelo com Bahia e pede foco ao Santos por reabilitação no Brasileirão

A derrota para o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro faz parte do passado. Nesta quinta-feira, o Santos fez uma atividade com bola no campo e o técnico Pedro Caixinha exigiu bastante de seus comandados. Além de corrigir as movimentações da equipe, ele pediu intensidade na luta pela posse de bola.

Contratado junto ao Bahia, o meia Thaciano pediu foco aos companheiros para buscar a primeira vitória na competição. E o fato de jogar em casa é um grande trunfo para o meia.

"Temos a semana para trabalhar e ajustar detalhes para conseguir a vitória em casa. Os três pontos são importantes para a gente e sabemos que, com a força do nosso torcedor, somos muito fortes", afirmou o meia.

Sobre o ex-clube, o atleta disse ter um carinho especial. No entanto, ele disse que seu pensamento está na rápida reação da equipe no torneio. "O carinho pelo Bahia é muito grande, mas hoje defendo as cores do Santos. O campeonato é muito difícil e em casa precisamos vencer", afirmou o jogador.

Para esta partida, Caixinha vai contar com o retorno de Soteldo, recuperado de dores no músculo adutor da perna direita. Neymar deu prosseguimento ao fortalecimento que vem realizando. Com a questão da lesão superada, o camisa 10 agora vem aprimorando a parte física para suportar os 90 minutos de uma partida sem riscos de lesões.

A boa notícia ficou por conta do volante Zé Rafael. Ele passou por uma cirurgia na coluna no dia 6 de fevereiro e agora está em fase de recuperação para retornar.