Com unidade da Fase de Caxias lotada, adolescentes que esfaquearam professora são transferidos para Novo Hamburgo

Por falta de vaga, os dois adolescentes, de 14 e 15 anos, suspeitos do ataque com faca à professora Thais de Oliveira, não ficarão internados no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Caxias do Sul. A unidade está lotada: possui capacidade para 40 jovens, mas atende à metade por causa de reformas.