Daniel Erthal, ex-galã de "Malhação", revela lucro com venda de cervejas no Carnaval: "R$ 4 mil em uma noite"

A experiência de Erthal como ambulante viralizou nas redes sociais ainda no início de 2024 , quando imagens suas vendendo bebidas na orla de Copacabana chamaram atenção do público.

Empreendedorismo

Após o sucesso com as vendas de rua, Erthal decidiu investir no setor e abriu seu próprio bar em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.