A Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs), que fica na localidade de Apanhador, não pode mais receber condenados a partir desta quinta-feira (14). Em decisão do mesmo dia, a Vara de Execução Criminal do município determinou a interdição total da casa prisional, administrada pelo Estado, a partir da Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado (Susepe).