Desabrigadas após a chuva de maio do ano passado, 18 famílias seguem em hotéis e pousadas de Canela

Pessoas serão reassentadas no Loteamento Recomeçar, que poderá receber até 70 famílias.

Dezoito famílias, totalizando 57 pessoas, que foram afetadas pela tragédia climática de maio de 2024 e que tiveram que deixar suas casas, seguem alojadas em hotéis e pousadas de Canela . No entanto, conforme a prefeitura, a expectativa é de que caia pela metade até o final desta semana.

Ainda de acordo com o poder público, essas famílias residiam em áreas irregulares, conhecidas como "antigo Lixão" e "antiga Pedreira", no bairro Santa Marta. Eles foram retirados das casas por causa de risco iminente de desmoronamento de terra da encosta.

As hospedagens estão sendo custeadas integralmente pela prefeitura com verba do programa Aluguel Social Emergencial, regulamentado por uma nova legislação municipal, garantindo moradia temporária até uma solução definitiva. O valor é de aproximadamente R$ 1,4 mil por família.