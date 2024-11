Em Rio do Sul, cidade de Francisco Wanderley, familiares, amigos e moradores estão atônitos após atentado em Brasília

A aposentada Maria Irlete Luiz, 68 anos, caminha pela calçada da Avenida Barão do Rio Branco, em Rio do Sul, Santa Catarina, com os cabelos desgrenhados e o rosto enfiado no peito para esconder o semblante abatido. Não consegue entender como o irmão, Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, lançara bombas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e finalizara o ato de terrorismo explodindo a si mesmo menos de 48 horas antes. Até então, apesar de manifestar opiniões políticas alinhadas à extrema-direita, era visto como um sujeito tranquilo, simpático e de vida pacata.