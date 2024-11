Entrevista coletiva Notícia

Atentado em Brasília: PF diz que explosões não foram "fato isolado" e que caso é tratado como terrorismo e ato antidemocrático

Conforme a Polícia Federal, primeiras informações da investigação indicam que houve um "planejamento de longo prazo" por parte do autor do ataque, Francisco Wanderley, que morreu em frente à sede do STF

