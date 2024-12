Com condição considerada estável, Alceu Collares segue internado no CTI do Hospital Mãe de Deus 

Alceu Collares foi governador do Rio Grande do Sul entre 1991 e 1995.

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Alceu Collares, segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Segundo os médicos, sua condição ainda inspira cuidados, mas no momento está estável.