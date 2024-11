A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (14), buscas no endereço em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, ligado a Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, que morreu ao acionar uma bomba em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Agentes levaram um notebook e um pen drive do local. As informações são do g1.