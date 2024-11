Explosões em Brasília reacendem trauma dos ataques de 8 de Janeiro

O movimento no entorno da Praça dos Três Poderes já começava a diminuir na noite chuvosa de quarta-feira (13) quando explosões foram ouvidas a poucos metros da escultura A Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Policiais militares chegaram rápido, e constataram que um homem com explosivos grudados ao corpo havia morrido. Mais do que as circunstâncias do ocorrido, a memória de 8 de janeiro de 2023 deixou a capital federal em alerta. Os primeiros momentos foram de tensão, de várias trocas de telefonemas entre autoridades e de incerteza.