Listas tríplices para duas vagas de desembargador só saem a partir de fevereiro

Os candidatos às vagas dos desembargadores João Moreno Pomar e Francisco Moesch terão de ter paciência: a lista tríplice só será definida pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS) a partir de fevereiro, na volta do recesso.

Pelo chamado quinto constitucional, as duas vagas são da OAB-RS, que encaminhou as listas sêxtuplas ao TJ-RS em 2 de dezembro. A escolha final, a partir da lista tríplice, será do governador Eduardo Leite.