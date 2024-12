Combinação de resultado no agro e na indústria pode fazer PIB do RS crescer mais do que o do Brasil em 2025

Primeiro, a própria safra. Se for normal, puxa o PIB do RS para um crescimento um pouco maior do que o do Brasil. O PIB de ambos cresce muito parecidos, a diferença é justamente em anos de estiagem e de recuperações. Acreditamos que em 2025 possamos ter uma safra melhor do que a deste ano. A indústria, por outro lado, cresceu bem menos em 2024 do que a média do Brasil. Como é movida a grão, e vem de uma base fraca, que é 2024, acreditamos que também passe a ter um desempenho um pouco melhor em 2025. Nessa combinação de crescimento no agro, na indústria, podemos ter um resultado do RS um pouco melhor do que o do Brasil.