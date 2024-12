Como tornar os cultivos em áreas de encosta mais resilientes ao clima

As ações sugeridas para que os cultivos localizados em áreas de encosta do Estado se tornem mais resilientes aos problemas climáticos estão divididas em três grandes eixos: sistema de produção, transferência de tecnologias e políticas públicas. Parte de um trabalho conjunto desenvolvido por entidades de pesquisa e representações do setor vitivinícola, as propostas têm como base o diagnóstico dos estragos deixados na serra gaúcha após a catástrofe de abril/maio deste ano. E serão levadas agora para as esferas de poder municipal, estadual e federal, explica Adeliano Cargnin, pesquisador e chefe da Embrapa Uva e Vinho.