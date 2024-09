Recuperação dos danos da catástrofe no solo precisa não tem receita pronta 

No longo caminho de recuperação do solo após a catástrofe climática registrada no Rio Grande do Sul, há um entendimento comum entre pesquisadores e técnicos que se debruçam sobre o assunto: não existe receita pronta, tampouco única. A avaliação é reforçada na nota técnica elaborada pelo Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da UFRGS, em conjunto com a Secretaria da Agricultura e a Emater, que acaba de ser divulgada.