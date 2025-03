Inmet alerta para tempestade na noite desta segunda-feira no Sul, Centro e Noroeste do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (3) um alerta de tempestade para 75 municípios das regiões Sul , Centro e Noroeste do Rio Grande do Sul. O aviso entrou em vigor às 14h e segue em vigor até as 23h.

Onda de calor

A quarta onda de calor do ano no Estado se iniciou no último final de semana e só deve dar trégua no próximo domingo (9), com a chegada de uma nova frente fria ao Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, as máximas permanecerão entre 5°C e 7°C acima da média durante a semana em praticamente toda a região sul do Brasil.