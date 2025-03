Estrangeiros na Expodireto: "A grande maioria vem em busca de alimentos", diz presidente da feira

Uma das principais feiras do calendário nacional, a Expodireto Cotrijal chega à 25ª edição. O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, falou sobre os últimos preparativos e as novidades para o evento, que ocorre de 10 a 14 de março no município de Não-Me-Toque . Em entrevista ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha explicou também a decisão de não divulgar números de negócios neste ano.

Os visitantes vão encontrar muita tecnologia, informação, serviços e qualidade nos produtos, além de um dos grandes desafios que é a inteligência artificial, que vai estar sendo debatida dentro na Arena Agrodigital. Haverá um grande momento que será audiência pública com relação à securitização (no dia 14). O objetivo da Expodireto é inovação, tecnologia e oportunidade de negócios. Teremos a oportunidade de as empresas apresentarem o que têm de mais atualizado no mundo dos negócios para o agro. E, com relação à audiência pública, estamos todos irmanados com o projeto que está no Senado e na Câmara em busca de uma equalização de prazo para o produtor pagar seus débitos, uma nova securitização.