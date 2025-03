INSS não depositará aposentadorias no feriado bancário; veja o calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não fará depósitos de aposentadorias e demais benefícios em 3 e 4 de março, dias de carnaval que são feriados bancários, nem no dia 5, Quarta-Feira de Cinzas. A antecipação, determinada pelo presidente Lula após a repercussão negativa, será apenas parcial.

Com a decisão, o INSS terminará de pagar todos os 40,6 milhões de beneficiários até a primeira semana de março. O pagamento da folha de fevereiro começou no último dia 24 e iria até o dia 12. A medida de agora atinge segurados que ganham um salário mínimo e têm benefício de número final 8, 9 e 0. Entre quem ganha acima do piso, serão beneficiados aqueles com número final de 3, 8, 4, 9, 5 e 0.