Levantamento feito por pesquisadores da Faculdade de Agronomia da UFRGS e integrantes Associação de Conservação de Solo e Água mapeou o tamanho do estrago causado pelas cheias em dois aspectos: nos prejuízos à produção e nas perdas de solo e nutrientes. Intitulado “Maio vermelho”: o impacto do evento climático extremo na agropecuária gaúcha, o estudo chegou a uma cifra total de R$ 25,5 bilhões, com R$ 19,4 bilhões referentes à perda física de produto e R$ 6 bilhões decorrentes dos danos ao solo e aos nutrientes. Um dos responsáveis pelo trabalho, Pedro Alberto Selbach, professor do Departamento de Solos da universidade, explica que esse é um diagnóstico inicial, que proporcionará depois um trabalho mais aprofundado nas mesorregiões.