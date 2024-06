Conforme levantamento semanal feito pela Emater, a área por ser colhida, considerando o total de grãos cultivados na estação, é de 475.226 hectares.Com a condição climática registrada, a porção final da colheita da safra de verão no Rio Grande do Sul tem caminhado a passos lentos. E as lavouras ainda no campo podem ser consideradas de grande risco. O que significa que ou foram perdidas para a chuva, ou terão a qualidade extremamente prejudicada. Conforme levantamento semanal feito pela Emater, a área por ser colhida, considerando o total de grãos cultivados na estação, é de 475.226 hectares.