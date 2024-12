"Ajudante" do Papai Noel, leiloeira doa mais de 10 mil brinquedos a crianças da Região Metropolitana

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Os brinquedos estão sendo comprados. Carolina Jardine / Divulgação

Entre bolas, bonecas, carrinhos e jogos, mais de 10 mil brinquedos começaram a ser entregues a crianças carentes da Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação é uma iniciativa do time da Parceria Leilões, uma leiloeira rural que, diante da proximidade do Natal, decidiu "ajudar" o Papai Noel. E organizou, pelo segundo ano seguido, o Leilão Mãos Dadas. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas de itens foi direcionado a compra e a doação desses brinquedos.

Presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão do Rio Grande do Sul (Sindiler), Fábio Crespo, que comandou o martelo do remate, diz que a ação já é anual:

— Veio para ficar. Porque, para quem não tem nada, ganhar uma bola de futebol é tudo. E para nós, é simples de fazer. Sempre que pudermos, iremos fazer a nossa parte para manter a magia do Natal acesa no coração delas.

Com a venda de itens como o bigode do Guri de Uruguaiana, botas, chapéu e doses de sêmen de animais, o leilão somou R$ 161,3 mil. O grupo também recebeu doações para a compra dos brinquedos, que continuam até esta sexta-feira (20), por meio do pix do projeto maosdadas@parcerialeiloes.com.br (Parceria Leilões).