Tremor de magnitude 6,1 é registrado na Indonésia, segundo agência americana

As autoridades deste enorme arquipélago do sudeste asiático não informaram de imediato sobre feridos ou danos provocados pelo sismo.

Este arquipélago está acostumado com os terremotos por sua localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao sudeste da Ásia.