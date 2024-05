A poucas horas do leilão que vai angariar fundos para as vítimas da catástrofe climática do Rio Grande do Sul, as doações de itens para colocar à venda não param de chegar. Entre as mais recentes estão a de Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe. Uma prancha e uma camiseta autografada entraram na lista do catálogo do #LevantaRioGrande do Martelo Solidário, que conta com 90 ofertas.