MP denuncia compra de votos de chapa majoritária e vereadores eleitos em Cambará do Sul 

Mesmo com o fim das eleições municipais de 2024, denúncias ainda estão acontecendo. No dia 18 de novembro, o Ministério Público de São Francisco de Paula ajuizou uma ação por compra de votos contra a coligação "Retomando o Crescimento" dos partidos PP, Podemos e PSDB de Cambará do Sul. Quem venceu o pleito foi o prefeito Shamberlaen Silvestre (PP), mas os envolvidos no crime seriam o vice-prefeito e dois candidatos a vereador da coligação. Além disso, a chapa majoritária foi notificada pela Justiça Eleitoral por ter extrapolado em mais de R$ 500 mil o teto de gastos da campanha.