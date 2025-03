A base governista na Câmara de Caxias tenta buscar unanimidade nas votações. Uma conversa chegou a ocorrer após a sessão da última quinta-feira (27) por conta da votação do repasse de R$ 1,3 milhão à Festa das Colheitas. O vereador Calebe Garbin (PP) chegou a declarar que votaria contra o projeto enviado pelo Executivo. No fim das contas, saiu do plenário e optou por não votar.