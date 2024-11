A empresa Traçado Construções e Serviços venceu a licitação para a reforma da pista principal do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. A empreiteira também é responsável pelo restauro da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho na capital gaúcha. O resultado do trâmite foi homologado nesta segunda-feira (25) e publicado no Diário Oficial do Município. Os trabalhos devem durar 120 dias e custarão R$ 7 milhões.