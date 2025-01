Sinalização é instalada para reforçar a segurança na RS-122, entre Farroupilha e Caxias do Sul 

Retornos de caminhões com peso acima de 23 toneladas foram regulados, tendo o acesso de Forqueta como restrição.

Placas de sinalização com orientações sobre limite de velocidade, acessos à rodovia e tráfego à direita foram instaladas ao longo da RS-122, entre Farroupilha e Caxias do Sul . A ação, realizada pelo 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar e pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), busca reforçar regras de trânsito e reduzir os riscos de acidentes em trechos de alto fluxo.

As placas de obrigatoriedade de uso da pista da direita para veículos pesados foram instaladas entre os km 54 e 69 da RS-122, mais precisamente entre Nova Milano e Viaduto Torto.

Os acessos à rodovia em áreas de alto risco , como o km 55m, na entrada para o bairro 1° de Maio, em Farroupilha, foram proibidos. Placas de direcionamento de fluxo para cruzamento seguros, nos kms 57 e 71, em Farroupilha e Caxias do Sul, foram posicionadas.

A sinalização de velocidade máxima permitida foi reforçada em diversos trechos da rodovia com histórico de acidente, como os km 61, 65 e 67. Já nos kms 69 e 80, a velocidade máxima permitida foi padronizada em 60 km/h. O trecho recebeu placas indicativas. Ainda, o acesso de veículos com peso bruto total superior a 23 toneladas nos retornos foi regulado, tendo o bairro Forqueta, em Caxias do Sul, como restrição.