Motorista morre em acidente na RS-122, em Farroupilha

O homem era condutor do Ford Ka e morreu no local . A ocorrência foi atendida por equipes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha e da Polícia Rodoviária Estadual.

Benitez será velado a partir das 7h de quarta-feira na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Vila Nova, em Carlos Barbosa. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Público do município.