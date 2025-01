Paralisada desde 2021, obra de construção de nova ponte entre Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí é retomada

Obra foi retomada nesta semana pela empresa Caxias Pavimentações e Construções Ltda, vencedora da licitação. Ederson de Oliveira / Divulgação

Paralisada desde 2021, a obra da ponte sobre o Rio Piaí, que liga as estradas municipais 92 e João Edgar Jung, no interior de Caxias do Sul, foi retomada na última segunda-feira (13). A empresa Caxias Pavimentações e Construções Ltda é a responsável pela construção da estrutura.

Na primeira fase, o acesso, canteiros de obras e alojamentos para suporte das equipes envolvidas estão sendo construídos. A estrutura, localizada na comunidade de Barros Pimentel, entre Sebastopol (Vila Cristina) e Faria Lemos (Santa Lúcia do Piaí), terá 100 metros de extensão. A nova ponte substituirá a atual travessia, que fica submersa durante períodos de chuva forte e permite a passagem de apenas um veículo por vez. O projeto foi ajustado para elevar o nível da estrutura após cheias do Rio Piaí.

A nova ponte integra o projeto de pavimentação já finalizado de cerca de 15 quilômetros das estradas João Edgar Jung e 92, conectando a BR-116 aos distritos da região leste e a Rota do Sol.

A travessia teve as obras iniciadas em abril de 2020. Em março de 2021, no entanto, a empresa responsável paralisou os trabalhos alegando aumento expressivo dos custos, em função da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Parte dos pilares já estava construída. Desde então, duas licitações não tiveram sucesso e uma tentativa de contratação direta não avançou.

A primeira tentativa de retomar a obra ocorreu em agosto de 2023, quando não houve empresas interessadas no certame. As negociações para contratação direta começaram no fim do ano, mas sem tempo hábil de firmar a parceria até 1º de janeiro de 2024, quando entrou em vigor a nova lei de licitações. Por conta disso, o projeto teve de ser licitado novamente. A concorrência ocorreu em maio e teve duas empresas interessadas. No entanto, ambas foram desclassificadas por não cumprirem com todas as exigências.

No último certame, em novembro de 2024, o projeto já havia passado por alterações em relação aos anteriores. A empresa Caxias Pavimentações e Construções Ltda venceu a licitação para a execução do projeto, que representa um investimento de R$ 3,8 milhões, com recursos financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (Caf). O prazo para a conclusão da obra é de oito meses.

Alternativas de deslocamento

Atualmente já existe uma ponte sobre o Rio Piaí, mas a estrutura permite a passagem de apenas um veículo por vez. Além disso, em períodos de cheia, a estrutura costuma ficar submersa, bloqueando o trânsito. A nova travessia, com duas pistas e maior altura, deve corrigir esses problemas.

A finalização da obra, assim como o asfaltamento das estradas do entorno, também facilita o acesso de produtores rurais à BR-116, em Vila Cristina, passando pela localidade de Linha Sebastopol. Os principais beneficiados são moradores de Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva e Fazenda Souza.