Com prazo até 15 de fevereiro, 72% dos espaços da Festa das Colheitas, de Caxias do Sul, já foram comercializados

Os interessados em expor os respectivos produtos na Festa das Colheitas de 2025, em Caxias do Sul, precisam ficar atentos aos prazos. Isso porque têm até o dia 15 de fevereiro para adquirir o seu espaço no evento comunitário, que ocorre de 7 a 23 de março, nas sextas-feiras, sábados e domingos, no Centro de Eventos da Festa da Uva.