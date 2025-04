Técnico do Juventude tem escrita positiva fora de casa no comando do time no Brasileirão

Técnico Fábio Matias tem três jogos fora no comando da equipe no Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Fábio Matias vai completar 20 jogos oficiais pelo Juventude no sábado (5), às 21h, diante do seu ex-clube, o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Será o primeiro compromisso alviverde fora de casa neste Brasileirão.

O treinador assumiu o Juventude na reta final do Brasileiro de 2024. Depois da derrota por 4 a 2 diante do Flamengo, no dia 26 de outubro, a direção decidiu pela demissão de Jair Ventura e buscou um técnico com o mesmo perfil de Roger Machado, pois Ventura deu um rumo perigoso ao time.

Depois que assumiu o Verdão, Matias conseguiu resgatar o futebol do Ju e a equipe voltou a ter identidade. Ele teve três jogos fora de casa contra adversários difíceis, e não perdeu. No primeiro compromisso, empatou em 2 a 2 com o Grêmio. Depois, duas vitórias, contra o Atlético Mineiro, por 3 a 2, e o São Paulo, por 2 a 1.

Antes da chegada de Matias, o Juventude vinha de uma sequência muito negativa, com quatro derrotas longe do Jaconi e dois empates.

Entre os pontos fortes da equipe de Matias está a compactação e o fato de não ser encurralado pelo adversário. O Juventude também sabe se impor quando é preciso.

— O professor enfatiza muito isso, dá coragem para jogar, que a gente precisa muito. É muito treinamento, e a confiança também vem com a partida que a gente faz, com a vitória — analisou o zagueiro Adriano Martins.

Quando chegou ao Estádio Alfredo Jaconi, Fábio Matias pegou um elenco já formado. Na virada do ano, teve a oportunidade de dar a sua visão de grupo na formatação do time. Agora, ele vê um elenco mais equilibrado para a disputa do Brasileirão.

— No final do ano, quando a gente chega, e também foi um ano um pouco atípico, teve outras competições, teve lesões, uma série de coisas. Algumas posições sentimos uma determinada carência. Tivemos que, às vezes, preservar jogadores, porque teoricamente só tinha um como grande opção. Hoje não, a gente tem um elenco mais equilibrado. Hoje você tem duas, três opções por posição. Isso é fundamental para o processo de construção, e ter jogadores com características diferentes — declarou Fábio Matias, que completou: