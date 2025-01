Shows italianos, espaço para artesãos e integração com a Réplica: o que se sabe sobre a Festa das Colheitas, em Caxias do Sul

Em 2023, evento atraiu 40 mil pessoas nos Pavilhões da Festa da Uva. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Criada para celebrar a produção de hortifrutigranjeiros em Caxias do Sul, a Festa das Colheitas também vai ter uma comemoração a mais neste ano: o evento quer ser lembrado como a maior celebração gratuita e aberta ao público dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, celebrados em 2025.

Realizada sempre em anos ímpares, a Festa das Colheitas está marcada para as três primeiras sextas e para os três primeiros sábados e domingos de março. Essa será a quarta edição do evento.

O lançamento da programação completa será divulgado em 7 de fevereiro, quando também será a abertura da colheita da uva em Caxias do Sul. O local ainda não foi definido.

Saiba o que se sabe sobre o evento:

Cultura italiana em todos os ambientes

De acordo com Fernando Bertotto, que é presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva e também responsável pela Festa das Colheitas, todas as atrações artísticas, sejam de dança ou música nos palcos, serão da cultura italo-gaúcha.

Shows com artistas locais e de grupos referência na música italiana estão programados. Além disso, uma exposição com objetos e vídeos será organizada para mostrar aos visitantes a herança deixada pelos imigrantes italianos.

— Vai ser o maior evento gratuito que celebra os 150 anos da imigração italiana. Não vamos ter uma mistura de ritmos, é a cultura italiana e a cultura gaúcha em destaque — garante ele, lembrando também a parceria com o Consulado Honorário Italiano de Caxias do Sul.

O evento é baseado em sete pilares, todos com nome no idioma talian: “La nostra stòria”, fazendo a ligação com os aniversário da imigração italiana; “La nostra tera”, onde os saberes do manejo do cultivo e do conhecimento popular são reverenciados; e “La nostra cosina”, homenagem à gastronomia típica, com receitas familiares que passam de geração em geração, sendo um dos elementos mais marcantes da Festa.

Também haverá “La nostra gente”, que promove a convivência em comunidade celebrando a memória oral, o conhecimento popular e o capital humano e artístico, e “La nostra léngoa”, valorizando o talian, considerado patrimônio cultural imaterial reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ainda, há “Le nostre man”, celebrando o artesanato enquanto símbolo artístico e econômico, e “Le nostre racolte”, enfatizando a colheita em si ao aproximar os visitantes do produtor rural.

Cartaz do evento. Festa das Colheitas / Reprodução

Espaço para artesãos

Ao todo, serão 45 expositores organizados na feira multissetorial, voltada para compras, que será organizada no primeiro piso do Centro de Eventos. A montagem das estruturas começará no dia 10 de fevereiro, cerca de um mês antes.

Também estão previstas as presenças de artesãos de Caxias do Sul, vinícolas, orquidários, agricultores familiares e 25 operações de gastronomia, tanto a típica italiana como lanches rápidos.

— Não é somente a uva. Vamos trabalhar para mostrar tudo aquilo que produzimos de frutas, verduras, hortaliças, e tudo será mostrado, exposto e vendido. Vamos ter bastante apresentações, com opções para comer e beber. É o que move o visitante. Tem gente que gosta de comprar, mas o forte serão as apresentações e a gastronomia — explica.

Em relação aos artesãos, eles participarão do projeto Mãos da Nossa Terra, uma iniciativa que visa promover o capital artístico local, destacando o valor do artesanato.

O projeto contará com a consultoria do Sebrae, que realizará um processo de qualificação técnica e de negócios junto aos selecionados.

Abertura pela manhã nos fins de semana

Como é tradição, a entrada será de graça — apenas o estacionamento será cobrado, mas ainda não há um valor estipulado. O parque vai funcionar nas sextas das 14h às 22h e aos sábados e domingos das 10h às 22h.

Em 2023, o evento reuniu 40 mil pessoas e a expectativa desta edição é superar o número de 80 mil visitantes nos três finais de semana de março.

A Festa das Colheitas que estava inicialmente prevista para começar no último fim de semana de fevereiro, mas foi adiada justamente para escapar do período do Carnaval.

Atividades para crianças e integração com as réplicas

Para o público mais jovem, um parque de diversões será instalado ao lado do Centro de Eventos. Haverá cobrança para participar.

De acordo com Bertotto, um dos objetivos é também promover maior integração com os empreendimentos instalados na Réplica de Caxias, que estarão funcionando nos dias do evento. A ideia é que o visitante estenda o passeio até a estrutura, constituída por 17 casas de madeira que lembram a Caxias de 1885.

Os espaços do Pavilhão 1 e 2 não fazem parte da programação da Festa das Colheitas.

