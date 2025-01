Moto com dispositivo antirradar e Saveiro com cinco ocupantes: blitz de trânsito em Caxias resulta em 63 motoristas multados

Dos 83 motoristas abordados, 63 foram multados em uma blitz de trânsito realizada na noite de quinta-feira (9) em Caxias do Sul. Entre eles, os responsáveis por uma moto com um dispositivo antirradar (que esconde a placa) e também uma Saveiro com excesso de passageiros.

A ação foi na Rua Ludovico Cavinato, no bairro Santa Catarina, entre 20h45min e 23h30min. De acordo com a Secretaria de Trânsito, a moto flagrada, uma Kawazaki Ninja, tinha, além do dispositivo antirradar, um silenciador de motor que apresentava perturbação com ruído. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47.