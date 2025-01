Parte do RS tem alerta de tempestade para esta sexta-feira, aponta Inmet

Alerta é válido para as áreas em amarelo no mapa.

Ao meio-dia desta sexta-feira (10) entrou em vigor um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que indica "perigo potencial de tempestade" em parte do Rio Grande do Sul. O comunicado abrange áreas da Serra, vales do Taquari e Caí, e das regiões Norte e Noroeste.