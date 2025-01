No Litoral Norte, amanhece com sol entre nuvens, mas podem ocorrer pancadas de chuva.

A tendência de tempo aberto e com o sol aparecendo entre nuvens prevalece sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (10), dando continuidade às condições meteorológicas observadas nos últimos dias.

Apesar do predomínio da estabilidade, em algumas regiões pode chover . O aumento na circulação de umidade, combinado com o calor e associado aos ventos, criará condições de pancadas irregulares em áreas do Norte e da Serra.

A instabilidade começa a se espalhar mais pelo território gaúcho no fim de semana, indica a Climatempo. No sábado (11), o sol aparece e esquenta. A partir da tarde, precipitações ocorrem no Norte, Missões, região dos Vales e Serra. Em alguns municípios do Litoral Norte, há chance de chuva irregular.