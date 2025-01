Bairros de Caxias do Sul podem ter desabastecimento devido a limpeza de reservatórios de água na próxima semana

Cinco reservatórios receberão os trabalhos. Samae / Arquivo / Divulgação

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) inicia, no domingo (12), a limpeza e desinfecção de cinco reservatórios de água em Caxias do Sul. Devido aos trabalhos, alguns bairros da cidade podem sofrer desabastecimento.

No domingo, os trabalhos serão executados no reservatório de Ana Rech, que também atende a Parada Cristal e partes do Jardim Iracema e Santo Antônio. Nessa região poderá haver o desabastecimento pontual ou alterações de pressão. Na segunda (13), estão programados serviços no reservatório do Parque da Imprensa III, que não deve apresentar problemas no abastecimento de água.

Terça-feira (14) será o dia de limpeza no reservatório do De Lazzer, que atende o Interlagos, Sagrada Família e Presidente Vargas, com possibilidade de alterações no abastecimento. Na quarta- (15), o reservatório da Zona Sul, que abastece o São Caetano, Salgado Filho, Esplanada e Nossa Senhora das Graças, receberá os trabalhos do Samae, mas sem influência no abastecimento.

Por fim, na quinta (16), a limpeza ocorrerá na Zona Leste, podendo impactar o abastecimento no Cruzeiro e partes do Bela Vista e Presidente Vargas.

Em caso de chuva, poderá haver alteração no cronograma dos serviços. Outras informações podem ser obtidas no plantão 24h do Samae por meio do telefone 115.